Presidente francês chega ao Líbano para apoiar novos líderes

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a Beirute nesta sexta-feira (17) em uma visita para se reunir com os novos líderes do Líbano e oferecer-lhes apoio na nova fase do país.

Após mais de dois anos de vácuo político, o comandante-chefe do exército, Joseph Aoun, foi eleito presidente do Líbano em 9 de janeiro e nomeou o juiz da Corte Internacional de Justiça (CIJ), Nawaf Salam, como primeiro-ministro.