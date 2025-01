População da China encolhe pelo terceiro ano consecutivo

A população da China diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, na passagem de 2023 para 3034, informou o governo do país nesta sexta-feira. O quadro reforça os desafios demográficos para a nação mais populosa do mundo, que agora enfrenta tanto uma população envelhecida quanto uma emergente escassez de pessoas em idade ativa.

No final de 2024, a população da China somava 1,408 bilhão de pessoas, uma queda de 1,39 milhão em relação a 2023. Os números anunciados pelo governo chinês seguem tendências mundiais, mas especialmente na Ásia Oriental, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong e outras nações viram suas taxas de natalidade despencar nos últimos anos. Fonte: Associated Press.