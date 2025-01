O gabinete de segurança israelense aprovou, nesta sexta-feira (17), um acordo de trégua com o Hamas na Faixa de Gaza que permitirá a troca de reféns por prisioneiros palestinos, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

China registra uma das menores taxas de crescimento econômico em décadas

Espera-se que a economia da China cresça 5% em 2024, uma das taxas de crescimento mais lentas em décadas, numa economia sobrecarregada pelo fraco consumo e por uma prolongada crise imobiliária.

(conjuntura China economia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== EUA GOVERNO ===

WASHINGTON:

Donald Trump retorna à Casa Branca

Donald Trump inicia o seu segundo mandato na segunda-feira (20), uma vingança política que encena o seu primeiro retrato oficial: um olhar desafiador para a câmera, sobrancelhas franzidas e um semblante sério.

(EUA governo, 703 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden, o presidente que tentou afastar Trump

Joe Biden queria entrar para a história como o presidente que salvou "a alma" dos Estados Unidos ao afastar o seu inimigo Donald Trump, mas terá de ceder o poder após perder a luta contra a velhice e o populismo.

(EUA política, 600 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Cuba liberta 127 prisioneiros, entre eles o líder da oposição José Daniel Ferrer

Um total de 127 prisioneiros foram libertados em Cuba, incluindo o líder da oposição José Daniel Ferrer, como parte de um acordo negociado com a Igreja Católica após a remoção da ilha da lista dos Estados Unidos de países que apoiam o terrorismo.

(EUA Cuba prisioneiros manifestação, 541 palavras, já transmitida)

TAPACHULA, México:

Tráfico de migrantes na América Latina, um drama humanitário transformado em negócio

Para entrar no México vindo da Guatemala, Ana María pagou 250 dólares a um grupo criminoso. Ela não teve escolha a não ser evitar ser sequestrada por gangues que transformaram a crise migratória em um negócio bilionário.

(México EUA Venezuela Honduras Salvador Colômbia Panamá migração diplomacia crimeorganizado, 700 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PETUSHKI, Rússia:

Rússia impõe penas de prisão a três advogados de Navalny

Três advogados do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny foram condenados na Rússia, nesta sexta-feira (17), a penas de prisão de até cinco anos e meio por "extremismo".

(justiça Rússia, 583 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Líder separatista Carles Puigdemont aumenta a pressão sobre governo espanhol

O líder separatista catalão Carles Puigdemont anunciou, nesta sexta-feira (17), em Bruxelas, que seu partido, Junts per Catalunya (JXC), decidiu suspender as negociações setoriais com os socialistas no governo na Espanha e insistiu na necessidade de recuperar a "confiança".

(Catalunha política parlamento Espanha, 572 palavras, já transmitida)

PARIS:

Suspender atividade do X na Europa é possível, mas complexo, dizem especialistas

A suspensão da rede social X na UE, onde a atividade política do magnata Elon Musk causa uma irritação notável, é possível sob as regulamentações europeias, mas seria, em qualquer caso, temporária, de acordo com especialistas consultados pela AFP.

(móvel política desinformação informática internet mídia UE, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Indústria musical se prepara para proibição iminente do TikTok nos EUA

O TikTok mudou radicalmente a maneira como a música é acessada e comercializada, e a indústria está se preparando para um futuro incerto em meio à proibição iminente do aplicativo popular nos Estados Unidos.

(EUA China música TikTok internet, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS:

Acompanhamento do Aberto da Austrália

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com