Partido de Puigdemont anuncia suspensão de negociações com governo espanhol

O líder separatista catalão Carles Puigdemont anunciou, nesta sexta-feira (17), em Bruxelas, que seu partido, Junts per Catalunya (JXC), decidiu suspender as negociações setoriais com os socialistas no governo na Espanha e insistiu na necessidade de recuperar a "confiança".

“A partir de hoje, estamos suspendendo as negociações políticas com o Partido Socialista Operário Espanhol [PSOE], no poder, sobre questões setoriais”, disse Puigdemont em uma coletiva de imprensa.