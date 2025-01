México vence Inter (2-0) em amistoso em Porto Alegre

Uma jovem seleção mexicana derrotou nesta quinta-feira (16) o Internacional por 2 a 0, em um amistoso inusitado realizado em Porto Alegre, onde 'El Tri' fez testes já tendo em vista a Copa do Mundo de 2026 que organiza junto com Estados Unidos e Canadá.

Comandados pelo experiente técnico Javier Aguirre, os mexicanos venceram no lotado estádio Beira-Rio, com gols no primeiro tempo de Erik Lima (34') e Jorge Ruvalcaba (45'+1).