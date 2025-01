Lituânia destinará 5% a 6% do PIB à Defesa entre 2026 e 2030

A Lituânia alocará 5% a 6% de seu PIB anualmente para financiar gastos com Defesa entre 2026 e 2030, anunciou seu presidente nesta sexta-feira (17), em linha com os apelos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar as contribuições dos membros da Otan.

A guerra entre Rússia e Ucrânia levou a aliança militar a reforçar seu flanco oriental e aumentar seus gastos.