Juiz boliviano ordena prisão de Evo Morales por suposto tráfico de menor

O Ministério Público, que acusou formalmente Morales pelo crime de tráfico de pessoas, já havia solicitado um mandado de prisão para o ex-presidente em outubro de 2024, durante a fase de investigação, e que ele fosse levado a uma sede do MP para depor.

Durante a audiência desta sexta-feira, o magistrado classificou o líder cocaleiro como "rebelde", e declarou que "o julgamento será suspenso até que ele se apresente", afirmou à imprensa Sandra Gutiérrez, promotora responsável pelo caso.

De acordo com o Ministério Público, Morales começou um relacionamento com uma jovem de 15 anos em 2015, quando ele era presidente, e os pais dela consentiram a união em troca de benefícios. O relacionamento resultou no nascimento de uma filha um ano depois.

Segundo a investigação, os pais da menor a inscreveram na "guarda juvenil" de Morales "com o único objetivo de ascender politicamente e obter benefícios [...] em troca de sua filha menor".