Gigante nuclear francesa assina acordo 'histórico' com a Mongólia para extrair urânio

O grupo estatal francês Orano assinou um acordo com a Mongólia, nesta sexta-feira (17), para explorar uma grande jazida de urânio no sudoeste do país, um pacto apresentado como "histórico" e com o qual Paris busca obter independência energética.

As negociações entre Orano e as autoridades mongóis começaram há mais de dois anos e culminaram na assinatura, em 2023, de um acordo de princípio para a exploração da jazida de Zuuvch-Ovoo durante uma visita de Estado do presidente mongol, Ukhnaa Khurelsukh, à França.