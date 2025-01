França investiga caso de mulher que sofreu golpe de falso Brad Pitt

As autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre a identidade das pessoas que aplicaram um golpe em uma mulher que planejava ajudar financeiramente o ator americano Brad Pitt, disse uma fonte policial.

Em um programa do canal privado TF1, a mulher, identificada apenas como Anne, explicou que acreditava estar em um relacionamento amoroso com o astro de Hollywood, o que a levou a se divorciar do marido e transferir 830 mil euros (5,1 milhões de reais na cotação atual) para os vigaristas.