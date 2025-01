Donald Trump retorna à Casa Branca

A imagem, divulgada por sua equipe três dias antes de sua posse, se assemelha muito à famosa foto do republicano tirada em agosto em uma prisão em Atlanta.

Nem os processos criminais, um dos quais lhe rendeu uma condenação histórica, nem a polêmica sobre seus comentários racistas ou sexistas, ou mesmo as ameaças contra a imprensa e seus opositores impediram seu retorno à Casa Branca.

Ao meio-dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos (10h em Brasília), na segunda-feira, os códigos nucleares mudarão de mãos.

Trump se tornará formalmente o 47º presidente dos Estados Unidos e sucederá o democrata Joe Biden como comandante-chefe do exército mais poderoso do mundo.

O republicano subirá os degraus do Capitólio em um dia cuja previsão é de frio e que começará com uma cerimônia religiosa e terminará com um baile.