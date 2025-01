David Lynch 'continuará alimentando a nossa imaginação', diz Festival de Cinema de Cannes

David Lynch continuará "alimentando a nossa imaginação", disse o Festival de Cinema de Cannes nesta sexta-feira (17), após a morte do diretor americano, que foi presidente do júri e vencedor da Palma de Ouro. "É com infinita tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de David Lynch; perdemos um artista único e visionário cuja obra influenciou o cinema como poucos antes", comentaram o Festival e seu delegado geral, Thierry Frémaux, no X.

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1990 por 'Coração Selvagem' e depois do Prêmio de Melhor Direção em 2001 por 'Cidade dos Sonhos', presidiu com elegância o júri em 2002", relembraram.

"Ele deixa uma obra rara e atemporal, cujos filmes continuarão alimentando a nossa imaginação e inspirando todos aqueles que veem no cinema uma arte capaz de revelar o indescritível". Gigante do cinema americano e criador da série "Twin Peaks", Lynch era muito apreciado na Europa, e especialmente na França, onde projetou, entre outras coisas, uma seleta boate no coração de Paris, a "Silencio". Também em Paris, na Fundação Cartier, com a qual mantinha relações privilegiadas, foi-lhe dedicada em 2007 uma grande exposição monográfica, "The Air is on Fire".