Colômbia suspende negociações com ELN após dia de violência que deixou mais de 30 mortos

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta sexta-feira (17) a suspensão das negociações de paz com o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), após um dia de violência que deixou cerca de 30 mortos na fronteira com a Venezuela, segundo um relatório oficial.

Desde quinta-feira, rebeldes do ELN e dissidentes das Farc têm entrado em confronto em uma região do nordeste da Colômbia conhecida como Catatumbo, na fronteira com a Venezuela e com mais de 52 mil hectares de plantação de folha de coca, disse o governador do departamento de Norte de Santander, William Villamizar, à Blu Radio.