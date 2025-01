Bélgica demite técnico Domenico Tedesco após maus resultados

A Federação Belga de Futebol (RBFA) anunciou nesta sexta-feira (17) a demissão do técnico Domenico Tedesco no momento em que a seleção do país atravessa um período de crise profunda.

Eliminados pela França nas oitavas de final da Euro-2024, "os Diabos Vermelhos não corresponderam às expectativas", observou a federação.