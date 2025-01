Arqueólogos descobrem grande complexo termal em Pompeia

O local, descoberto em uma vila romana, tem um espaço onde os convidados se banhavam antes de se sentarem para desfrutar de suntuosos banquetes, disseram as autoridades do local perto de Nápoles, no sul da Itália, em um comunicado nesta sexta-feira (17).

Em seguida, eles relaxavam no “caldarium”, uma sala com banho quente, passavam para o “tepidarium”, uma sala quente, e finalmente mergulhavam em uma piscina de água fria no “frigidarium”.

A sala fria é “muito impressionante”, com “um pátio com pórtico de 10 metros de cada lado, no centro do qual há uma grande piscina”, de acordo com a mesma fonte.

Em seguida, os convidados jantavam à luz de velas em um salão de banquetes com paredes pretas, decorado com cenas da mitologia grega.