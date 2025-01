Argentina registra superávit fiscal anual por primeira vez desde 2010

A Argentina encerrou 2024 com um superávit anual em suas contas públicas pela primeira vez desde 2010, após o ajuste fiscal aplicado pelo presidente Javier Milei, anunciou o governo do país nesta sexta-feira (17).

"As promessas foram cumpridas. Déficit zero é uma realidade. Viva a liberdade, caralho [sic]", publicou Milei em suas redes sociais, lembrando sua promessa de campanha de 2023, quando ele percorria as ruas de Buenos Aires com uma motosserra, que simbolizava os cortes nos gastos públicos.