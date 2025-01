Alcaraz perde seu primeiro set mas avança às oitavas do Aberto da Austrália

O tenista número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (17) ao derrotar pela terceira rodada o português Nuno Borges (33º), para quem perdeu seu primeiro set em Melbourne. O quatro vezes campeão do Grand Slam venceu por 6-2, 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2 um adversário a quem já havia superado em seu único duelo anterior, em 2023, no saibro de Barcelona.

Vencedor por três sets a zero nas duas primeiras partidas do Australian Open, Alcaraz perdeu a primeira parcial desde o início do torneio para Borges, semifinalista do ATP 250 de Auckland, no início de janeiro.

Nas oitavas de final, o espanhol de 21 anos vai enfrentar o britânico Jack Draper (18º) ou o australiano Aleksandar Vukic (68º), antes de um possível choque nas quartas de final contra o sérvio Novak Djokovic (7º), dez vezes campeão em Melbourne e em busca do 25º título de Grand Slam na carreira, o que seria um recorde absoluto entre tenistas homens e mulheres. Já Alcaraz, se vencer o Aberto da Austrália, se tornará o jogador mais jovem da história a conquistar todos os quatro torneios do Grand Slam. Seu melhor resultado em Melbourne são as quartas de final perdidas em 2024 para Alexander Zverev (2º), que também se classificou para as oitavas de final nesta sexta-feira, poucos minutos antes do espanhol.

--- Jogos desta sexta-feira do Aberto da Austrália: . Simples masculino - 3ª rodada: Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Nuno Borges (POR) 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-2