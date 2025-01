Trump garante que Los Angeles-2028 serão 'os melhores Jogos'

Trump se reuniu na quarta-feira (15) em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, com o presidente do comitê organizador de LA-2028, Casey Wasserman, e expressou seu apoio à cidade da costa oeste americana, apesar de alguns pedidos por mudança.

"Estes são os Jogos Olímpicos dos Estados Unidos", disse Trump a Wasserman, de acordo com o site de notícias Axios.

Até agora, nenhuma das mais de 80 sedes que abrigarão as modalidades olímpicas foi comprometida pelas chamas, que já provocaram mais de uma dúzia de mortes e deixaram comunidades inteiras em ruínas.

Os devastadores incêndios florestais que castigam Los Angeles geraram dúvidas sobre a capacidade da cidade para organizar o maior evento esportivo do mundo.

"São mais importantes do que nunca para Los Angeles e vou apoiá-los de todas as formas possíveis para que sejam os melhores Jogos", acrescentou.

A maioria das instalações nas quais as competições acontecerão está fora da área considerada de alto risco de incêndio.

Os Jogos de 2028 começarão no dia 14 de julho e terminarão no dia 30 do mesmo mês.

