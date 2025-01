Segundo dia de libertação de prisioneiros em Cuba

As libertações de prisioneiros continuaram em Cuba nesta quinta-feira (16), depois que vários manifestantes do 11-J foram libertados no dia anterior, quando a ilha foi retirada por Washington da lista de países que patrocinam o terrorismo.

Quatro prisioneiros, todos condenados por sua participação nas manifestações contra o governo de julho de 2021 (11-J), foram libertados nesta quinta-feira de uma prisão em San Miguel del Padrón, nos arredores de Havana, informaram os repórteres da AFP.