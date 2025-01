Rússia considera 'infundada' acusação polonesa sobre 'atos terroristas'

Na quarta-feira, Donald Tusk afirmou que a Rússia havia planejado “atos terroristas” em viagens aéreas globais.

“Sem entrar em detalhes, posso confirmar a validade das preocupações de que a Rússia planejou atos terroristas no ar, não apenas contra a Polônia, mas também contra companhias aéreas de todo o mundo”, disse Tusk durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

No início desta semana, o jornal americano The New York Times informou que a inteligência dos EUA suspeitava que a Rússia planejava enviar dispositivos explosivos em aviões de carga com destino aos Estados Unidos.