'Refugiados do TikTok' fogem para o aplicativo chinês Xiaohongshu

Irritados com a perspectiva de uma possível proibição do TikTok nos Estados Unidos, muitos usuários deste país recorrem ao aplicativo chinês Xiaohongshu, sem se preocupar com a forma como seus dados pessoais podem ser usados.

O governo do presidente em fim de mandato, Joe Biden, acusa o TikTok, de propriedade do grupo chinês ByteDance, de autorizar Pequim a coletar dados de usuários e espioná-los, algo negado tanto pelo gigante asiático quanto pela empresa.