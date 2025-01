Parlamento búlgaro aprova frágil governo de coalizão

O Parlamento búlgaro aprovou, nesta quinta-feira (16), o governo nascido de um compromisso entre conservadores, vários partidos e a minoria turca, em uma tentativa de oferecer estabilidade a um país atolado em uma grave crise política há mais de três anos.

As prioridades do novo Executivo incluem "encontrar um orçamento equilibrado" e "acima de tudo, concluir com sucesso os esforços para ingressar na zona do euro", disse o novo primeiro-ministro conservador, Rossen Jeliazkov, de 56 anos.