Noruega investiga atos de vandalismo contra embaixada da Venezuela

Os serviços de segurança interna da Noruega anunciaram a abertura de uma investigação nesta quinta-feira (16) sobre roubo e vandalismo na embaixada da Venezuela em Oslo.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil Pinto, postou em sua conta no Instagram a foto que ele identificou como um dos escritórios da embaixada venezuelana na Noruega, que mostrava um escritório com gavetas abertas e papéis no chão.