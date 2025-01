Kvaratskhelia se despede do Napoli nas redes sociais

O atacante georgiano do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, a quem a imprensa coloca muito próximo do Paris Saint-Germain, se despediu do clube italiano nesta quinta-feira (16) numa mensagem em sua conta no Instagram.

"É difícil para mim, mas é hora de dizer adeus" disse o ponta-esquerda de 23 anos, que não indicou nada sobre o seu próximo destino.