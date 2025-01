Israel acusa Hamas de 'não cumprir' pontos do acordo de trégua em Gaza

Israel acusou nesta quinta-feira (16) o movimento islamista palestino Hamas de provocar "uma crise de último minuto" ao desistir de alguns pontos do acordo de trégua em Gaza anunciado na quarta-feira.

"O Hamas não cumpriu partes do acordo alcançado com os mediadores e Israel em uma tentativa de obter concessões de último minuto", disse o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado, acrescentando que a situação criou uma "crise de último minuto".