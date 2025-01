Evacuados por incêndios de Los Angeles não poderão retornar por pelo menos uma semana

A frustração aumenta entre os residentes das áreas devastadas em função das normas que os impedem de voltar para suas casas, mesmo que as estruturas tenham sobrevivido às chamas.

As dezenas de milhares de evacuados pelos incêndios em Los Angeles foram informados nesta quinta-feira (16) de que não poderão retornar às suas casas por pelo menos uma semana, devido ao risco de descargas elétricas, deslizamentos de terra ou exposição a materiais tóxicos.

Com cerca de 16 mil hectares queimados devido a dois incêndios ferozes, a situação é muito perigosa, alertaram as autoridades.

As linhas de eletricidade, gás e esgoto estão danificadas, há resíduos tóxicos espalhados e uma crescente ameaça de deslizamentos de terra perigosos, disseram os responsáveis em uma coletiva de imprensa.

"Vai demorar", afirmou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, sobre o retorno dos evacuados. "Vou dizer que, no mínimo, pelo menos mais uma semana, e isso é uma estimativa, mas acredito que será mais longo do que isso."