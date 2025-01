Colômbia insta Venezuela a libertar todos os presos durante eleições presidenciais

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu à Venezuela, nesta quinta-feira (16), que liberte todos os detidos, incluindo 12 colombianos, no âmbito da questionada reeleição de Nicolás Maduro.

"É importante para a paz nas Américas que a Venezuela liberte todas as pessoas detidas no contexto das eleições e do pós-eleições, incluindo os 12 colombianos detidos em seu território", pediu o presidente esquerdista na rede social X.