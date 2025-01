China anuncia que vice-presidente irá à posse de Trump

A China anunciou nesta sexta-feira (17, data local) que seu vice-presidente Han Zheng comparecerá à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendeu uma "melhora no diálogo" com a nova administração.

O Ministério de Relações Exteriores da China disse que Han comparecerá como "representante especial" do presidente chinês Xi Jinping.