Blinken desconsidera ameaças de Trump sobre retomar o Canal do Panamá

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, desconsiderou, nesta quinta-feira (16), as ameaças do presidente eleito Donald Trump de retomar o controle do Canal do Panamá, destacando, em vez disso, uma estratégia do governo de Joe Biden para diversificar as cadeias de suprimento.

"Sobre o Canal do Panamá, temos um tratado, temos uma política estabelecida há muitos anos, e isso não vai mudar", concluiu o secretário de Estado em uma entrevista coletiva de despedida.