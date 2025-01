Atlético de Madrid anuncia lesão de Sorloth, que é dúvida para jogo contra o Leverkusen

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (16) "uma lesão moderada" do seu atacante norueguês Alexander Sorloth, que foi substituído na quarta-feira no intervalo da goleada (4-0) fora de casa sobre o Elche, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O clube 'colchonero' não especificou nem a zona da lesão muscular sofrida nem o tempo estimado em que ficará afastado, mas a imprensa espanhola o descartou para a visita de sábado ao Leganés, pela espanhola LaLiga.