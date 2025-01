Ativista pela liberdade de expressão é libertado na Venezuela

"Nas primeiras horas deste 16 de janeiro, nosso diretor Carlos Correa foi libertado da prisão", escreveu o Espacio Público no X.

"Agradecemos a todas as pessoas, organizações, governos e grupos que se uniram à voz por sua libertação. Continuamos o trabalho para a defesa da dignidade humana".

Correa fez parte de uma série de prisões que ocorreram em 7 de janeiro, três dias antes da posse do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), em meio a denúncias de fraude pela oposição.

Líderes políticos, como o ex-candidato presidencial Enrique Márquez, também acabaram na prisão.

A esposa de Correa, Mabel Calderín, disse na quarta-feira que conseguiu se encontrar com o promotor que cuidou do caso e explicou a ele que ele foi levado perante um tribunal com jurisdição sobre terrorismo em 9 de janeiro.