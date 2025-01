Acordo com o Mercosul é 'crucial' para a UE, afirma comissário europeu

O acordo comercial com o bloco do Mercosul é “absolutamente crucial” para a UE, disse o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, a um comitê do Parlamento Europeu nesta quinta-feira (16).

“Acho que a importância estratégica desse acordo é absolutamente crucial para nós. Não apenas do ponto de vista econômico ou da segurança econômica, mas também da visibilidade estratégica” da UE, disse Sefcovic.