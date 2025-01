Swiatek atropela Sramkova e avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália

A número 2 do mundo, Iga Swiatek, se classificou com facilidade nesta quinta-feira (16) em Melbourne para a terceira rodada do Aberto da Austrália, com uma vitória em dois sets sobre a eslovaca Rebecca Sramkova (49ª).

A polonesa de 23 anos venceu o duelo com parciais de 6-0 e 6-2 em pouco mais de uma hora, contra uma jogadora que nunca havia chegado à segunda rodada de um torneio de Grand Slam.