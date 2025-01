Primeiro-ministro polonês afirma que Rússia planejou 'atos terroristas' contra companhias aéreas de todo o mundo

“Isso é tudo o que posso dizer, e não entrarei em detalhes, mas posso confirmar a validade desses temores, de que a Rússia tem planejado atos terroristas por via aérea, e não apenas contra a Polônia, mas contra companhias aéreas de todo o mundo”, disse Tusk a repórteres em Varsóvia.

Tusk fez a declaração em frente ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que viajou para a vizinha Polônia para uma série de reuniões poucos dias antes da posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Com a Polônia ocupando a presidência rotativa da UE, Tusk prometeu fazer todo o possível para “superar o impasse” no processo de adesão da Ucrânia à UE.

De acordo com o primeiro-ministro, “os atos de sabotagem, as diferentes versões da guerra que a Rússia declarou contra todo o mundo civilizado, e não apenas contra a Ucrânia, exigem uma ação comum”.

Por sua vez, Zelensky enfatizou que “quanto mais cedo a Ucrânia estiver na UE, quanto mais cedo for membro da Otan, quanto mais cedo agirmos juntos, mais cedo toda a Europa terá a certeza geopolítica de que precisa”.

“A presidência polonesa vai superar o impasse que se manifestou nos últimos meses. E trabalharemos com a Ucrânia e nossos parceiros europeus, sem condições prévias, para acelerar o processo de adesão o máximo possível”, disse ele.

Zelensky tem multiplicado as reuniões com apoiadores ucranianos antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca na próxima segunda-feira.

O republicano prometeu um fim rápido para os combates assim que assumir o cargo, aumentando os temores de que a Ucrânia seja forçada a fazer grandes concessões territoriais em troca da paz.

Tusk e Zelensky também discutiram a resolução de uma disputa de décadas sobre os massacres de poloneses na Segunda Guerra Mundial em Volyn, uma cidade hoje no oeste da Ucrânia.