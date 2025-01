Presidente iraniano alerta Trump sobre risco de 'guerra'

“Espero que Trump conduza à paz regional e mundial e não contribua, ao contrário, para o derramamento de sangue ou para a guerra”, disse o novo presidente reformista do Irã em uma entrevista em seu país natal à NBC News.

Washington e Teerã não mantêm relações diplomáticas há 45 anos, e Trump, que está a uma semana de assumir o cargo, sugeriu repetidamente durante sua campanha que Israel poderia atacar as instalações nucleares iranianas.

“Responderemos a qualquer ação. Não tememos a guerra, mas não a buscamos”, disse Pezeshkian.

As tensões sobre o programa nuclear civil do Irã só aumentaram desde que Trump, em seu primeiro mandato (2017-2021), em 2018, retirou os EUA do acordo nuclear internacional de 2015.

O texto, também assinado por China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha, oferece ao Irã alívio das sanções em troca de um limite para suas ambições nucleares.