Petróleo sobe por aumento da demanda

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (15) após uma revisão para cima da demanda no quarto trimestre de 2024 pela Agência Internacional de Energia (AIE), em um mercado ainda impactado pelas sanções dos Estados Unidos contra o petróleo russo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 2,64%, alcançando 82,03 dólares, o maior nível desde julho de 2024.