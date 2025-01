Milhares de sudaneses fogem dos confrontos em Darfur do Norte

Milhares de pessoas fugiram de duas cidades em Darfur do Norte, onde ocorreram confrontos entre paramilitares rivais, informou a agência de migração da ONU nesta quarta-feira (15).

"Estima-se que 2.129 famílias tenham sido deslocadas" na terça-feira, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), devido aos combates entre as Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o exército regular, e as Forças Conjuntas do Acordo de Paz de Juba, aliadas ao exército.