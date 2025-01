Maduro cria comissão para mudar a Constituição e construir 'novo Estado'

Sem dar detalhes sobre as mudanças que deseja fazer no texto promovido por Hugo Chávez em 1999, Maduro disse que vai buscar "a construção do novo Estado, definir com clareza o perfil da sociedade que queremos do ponto de vista cultural e institucional".

"Uma grande e poderosa reforma da Constituição para ampliar a democracia, definir o perfil da sociedade (...) e deixar as bases mais claras (...) da nova economia autossustentável, independente, diversificada", acrescentou o presidente. A comissão será presidida pelo procurador-geral, Tarek William Saab, que participou da redação da Constituição de 1999.

A reforma será submetida a referendo, em data a ser definida. As mudanças na Constituição seguem-se à aprovação de um pacote de leis que reduzem as liberdades e levam a uma “nicaraguização” do país, segundo especialistas.

Maduro convocou em 2017 a eleição de uma Assembleia Constituinte com poder absoluto, que assumiu as atribuições do parlamento, então controlado pela oposição, e antecipou as eleições presidenciais, mas acabou não reformando a Constituição.