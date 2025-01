Israel e Hamas chegam a acordo sobre cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns

Israel e o Hamas chegaram nesta quarta-feira (15) a um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns sob o poder do movimento islamista palestino, anunciou à AFP uma fonte próxima às negociações indiretas realizadas em Doha.

"Um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns foi alcançado após a reunião do primeiro-ministro do Catar com os negociadores do Hamas e, separadamente, com os negociadores israelenses em seu escritório", afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato.