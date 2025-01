Inter de Milão tropeça em casa com Bologna no Italiano

A Inter de Milão desperdiçou uma oportunidade de encostar no líder Napoli ao empatar em casa com o Bologna em 2 a 2 nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter fica na vice-liderança com 44 pontos, três atrás do time napolitano, que tem um jogo a mais.