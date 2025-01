Humanidade abriu 'os males de uma caixa de Pandora moderna', afirma Guterres

“Quatro desses males se destacam porque representam, no melhor dos casos, ameaças que poderiam perturbar todos os aspectos de nossa agenda e, no pior, virar nossa própria existência de cabeça para baixo: conflitos desenfreados, desigualdades galopantes, crise climática avassaladora e tecnologia fora de controle," afirmou.

Os conflitos se "multiplicam, são cada vez mais complexos e mortais", como em Gaza ou no Sudão, lembrou Guterres, que também denunciou a ameaça nuclear, os ataques "constantes" aos direitos humanos e "a impunidade endêmica".

O chefe da ONU fez um apelo "a todas as partes para alcançar um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns" em Gaza, no momento em que o acordo está na "fase final", segundo o Catar, um dos mediadores das negociações indiretas, após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas.

Guterres também expressou preocupação com a "reorganização" em curso no Oriente Médio, do Irã até a Síria, e criticou as indústrias fósseis e outros responsáveis pela crise climática "que devasta" o mundo.