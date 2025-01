Grande incêndio irrompe em reservatório que abastece a capital colombiana

Um grande incêndio irrompeu no pântano de Chingaza, que fornece água para a capital da Colômbia, Bogotá, afetada pelo racionamento de água desde o ano passado, informaram as autoridades nesta quarta-feira (15).

O incêndio começou na terça-feira à noite e durante a madrugada desta quarta-feira as chamas se espalharam por cerca de 30 hectares, de acordo com uma avaliação preliminar do Corpo de Bombeiros de Bogotá.

A Prefeitura de Bogotá coordena com a polícia o envio de helicópteros "para operar e nos ajudar a apagar o incêndio o mais rápido possível", acrescentou Galán no X.

Imagens compartilhadas pelo Exército e tiradas por volta da meia-noite mostram soldados ajudando a apagar grandes chamas em meio à vegetação.

"No momento temos uma fase de controle de 80% do #IncêndioFlorestal em #Chingaza. Esperamos que as condições atmosféricas permaneçam as mesmas para continuar avançando em direção ao controle total do mesmo", escreveu na rede X, por volta das 14h00 GMT (11h00 no horário de Brasília), o capitão Álvaro Farfán, dos bombeiros de Cundinamarca, na área metropolitana de Bogotá.