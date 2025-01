Gauff domina Burrage e avança no Aberto da Austrália

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 29 minutos.

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, se classificou para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (15), ao derrotar a britânica Jodie Burrage (N.173).

Gauff, campeã do US Open em 2023 e semifinalista em Melbourne no ano passado, conseguiu sua sétima vitória e se mantém invicta neste início de 2025.

dga/pm/mcd/cb