Espanha recebeu em 2024 um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros

A Espanha recebeu um recorde de 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, 10% a mais do que no ano anterior, de acordo com uma estimativa divulgada nesta quarta-feira (15) pelo ministro do Turismo, Jordi Hereu.

A Espanha, o segundo destino mais popular do mundo depois da França, recebeu no ano passado “cerca de 94 milhões de visitantes internacionais, 10% a mais do que em 2023”, quando o número foi de 85,1 milhões, explicou Hereu em uma coletiva de imprensa.