Bombardeios israelenses contra forças de segurança sírias deixam três mortos

Três pessoas, incluindo um civil, morreram nesta quarta-feira (15) em um bombardeio israelense no sul da Síria, o primeiro contra as forças do novo governo sírio, disseram uma fonte médica e uma ONG.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse que um "drone israelense" mirou em um comboio militar na localidade de Ghadir al Bustan, perto do Golã sírio ocupado por Israel, matando "dois membros da administração das operações militares", a nova coalizão islamista, e um civil.