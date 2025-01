Biden alerta que a 'alma' dos EUA está em jogo com retorno de Trump

“Eu me candidatei à Presidência porque acreditava que a alma da América estava em jogo. A própria natureza de quem somos estava em jogo. E esse continua sendo o caso”, diz Biden na carta.

“A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos. A ideia dos Estados Unidos está em suas mãos. Só temos que manter a fé e lembrar quem somos”, acrescenta.

De acordo com Biden, os Estados Unidos estão mais fortes do que há quatro anos, quando definharam, segundo ele, na esteira do primeiro mandato de Trump, da pandemia de covid-19 e do que ele chama de “o pior ataque” à “democracia desde a guerra civil”.