Bayern fecha 1º turno do Campeonato Alemão com goleada sobre o Hoffenheim

O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim com tranquilidade por 5 a 0 nesta quarta-feira (15), com dois gols de Leroy Sané e mais um pênalti convertido por Harry Kane, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Com a goleada, o time do técnico Vincent Kompany fecha o primeiro turno na liderança com 42 pontos, quatro a mais que o Bayer Leverkusen (2º), que na terça-feira bateu o Mainz por 1 a 0.