Barça goleia Betis na Copa do Rei (5-1), Atlético faz 4 a 0 no Elche

O Barcelona, que no domingo se sagrou campeão da Supercopa da Espanha, goleou o Betis por 5 a 1 e se classificou nesta quarta-feira (15) para as quartas de final da Copa do Rei, enquanto o Atlético de Madrid avançou com outra goleada: 4 a 0 na visita ao Elche, da segunda divisão. No duelo em Montjuic, Gavi abriu o placar para o Barça logo aos 3 minutos e o francês Jules Koundé (23') ampliou pouco depois.

Já no segundo tempo, os gols do brasileiro Raphinha (58'), Ferran Torres (67') e Lamine Yamal (74') refletiram a clara superioridade dos jogadores comandados por Hansi Flick. Os andaluzes diminuíram com um gol de pênalti do brasileiro Vitor Roque (84').

"O jogo correu muito bem, fizemos o que tínhamos que fazer", comemorou Gavi em entrevista à Movistar após o triunfo. O time catalão não encontrou nenhuma dificuldade ao longo da partida. Com três minutos Pedri avançou e tocou para Dani Olmo, que deu assistência para Gavi definir de pé esquerdo numa jogada muito rápida: 1 a 0 Barça. Sob claro domínio 'culé', Yamal deu uma assistência para o francês Jules Koundé que furou a rede com um poderoso chute de primeira.

O Barça continuou sendo um rolo compressor no segundo tempo. Yamal recuperou a bola no seu próprio campo, correu para a área adversária, onde Diego Llorente chegou a tocar, mas a bola foi parar no pé de Raphinha, que com frieza marcou o terceiro gol com 58 minutos. Quase dez minutos depois, Ferran tocou na bola pela primeira vez. O valenciano recebeu um ótimo passe de Olmo e chutou cruzado para marcar o quarto. O incansável Yamal fez o quinto após um lance que chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR acabou confirmando o gol após indicar que o jogador estava em posição correta para marcar. Fermín lhe deu um passe magistral que o jovem craque aproveitou apesar de não finalizar com força.

"Está em um grande momento. Temos que protegê-lo. É brilhante", disse Flick sobre Yamal. No final, os jogadores comandados por Manuel Pellegrini marcaram o gol de honra. O brasileiro Vitor Roque converteu um pênalti após Koundé dar um pisão em Jesús Rodríguez na área. - Atlético vence mais uma -

Também com uma goleada, embora como visitante e diante de um time da segunda divisão, o Atlético de Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final: 4 a 0 contra o Elche. Foi a décima quinta vitória consecutiva do 'Atleti', considerando todas as competições, uma sequência impressionante que mostra o grande momento da equipe de Diego Simeone. O norueguês Alexander Sorloth abriu a vantagem para os 'rojiblancos' com dois gols no início do jogo (8' e 29') e, na segunda etapa Rodrigo Riquelme (62') e o argentino Julián Álvarez (74') fecharam a goleada. No primeiro gol, Sorloth marcou após dominar uma bola de Marcos Llorente e superar o goleiro Miguel San Román. O segundo veio antes da meia hora de jogo. O senegalês naturalizado espanhol, Bambo Diaby, derrubou o brasileiro Samuel Lino e o árbitro não hesitou em marcar o pênalti, que Sorloth converteu.