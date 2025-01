Apoiadores de Morales se organizam para impedir sua prisão (dirigente)

Centenas de indígenas e cocaleiros formavam "anéis de segurança" para impedir a prisão do ex-presidente boliviano Evo Morales, ordenada pelo Ministério Público no âmbito de uma investigação por suspeita de tráfico de menor durante seu mandato, anunciou nesta quarta-feira um de seus apoiadores mais próximos.

Desde setembro, quando sua prisão foi ordenada, Morales está abrigado em Lauca Eñe, na região cocaleira de Chapare, seu reduto político no centro do país, informou à AFP Vicente Choque, da Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia, que se apresenta como um dos responsáveis pela segurança do ex-governante.