Alemanha em recessão pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a economia alemã, a maior da zona do euro, contraiu em 2024, devido à crise persistente de seu modelo industrial e exportador, de acordo com dados oficiais publicados poucas semanas antes das eleições legislativas de 23 de fevereiro.

No último trimestre de 2024, o PIB caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, de acordo com estimativa preliminar do Destatis.

A queda em 2024 está alinhada com as estimativas do governo alemão e do Bundesbank (banco central), enquanto o FMI, mais otimista, esperava uma estagnação.

As exportações alemãs, um pilar de longa data do sucesso econômico do país, "diminuíram apesar do aumento geral no comércio mundial em 2024", disse Ruth Brand, presidente do instituto Destatis, em uma entrevista coletiva.