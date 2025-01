Alcaraz atropela Nishioka na segunda rodada do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu com facilidade o japonês Yoshihito Nishioka nesta quarta-feira (15) e avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália com uma excelente atuação em que perdeu apenas cinco games. O número três do mundo e campeão de quatro Grand Slams derrotou o tenista japonês (nº 65) com um placar retumbante de 6-0, 6-1 e 6-4 em apenas uma hora e 21 minutos na Margaret Court Arena, a segunda maior do Melbourne Park.

"Quanto menos tempo você passar em quadra em um Grand Slam, especialmente no início, melhor", disse Alcaraz, que disputa em Melbourne o único título entre os quatro 'majors' ainda inédito em seu retrospecto.

"Fisicamente me sinto ótimo e estou focado em passar o mínimo de tempo possível na quadra", disse ele. O murciano entrou com tudo na partida e em apenas 18 minutos já havia vencido o primeiro set, no qual Nishioka só conseguiu marcar quatro pontos. Especialmente preciso no saque, aspecto do seu jogo que tem trabalhado este ano, Alcaraz manteve o tom no segundo set, com cinco aces e 91% dos pontos conquistados no primeiro serviço.